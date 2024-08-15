Travel-эксперт Гажиенко посоветовал следить за ценами на авиабилеты в ночь со вторника на среду
Travel-эксперт Тариел Гажиенко рассказал об эффективных вариантах покупки недорогих авиабилетов. Лайфхаков, которые работают всегда, не существует, отметил турагент в беседе с сайтом «Узнай.ру».
По его словам, помогает только один способ: заблаговременное оформление. При раннем приобретении еще есть в наличии первые базовые тарифы, пояснил специалист.
Он также посоветовал следить за изменением цен в ночь со вторника на среду. В данный период обновляется валютный курс IATA, по которому рассчитывается рублевая стоимость.
Автоинспекторы провели профилактическое мероприятие «Пешеход» во Фрязине
Проспект Багратиона в Одинцове признали лучшим дорожным проектом в 2023 году
В ВСУ сочли операцию в Курской области ошибкой
Праздничные мероприятия ко Дню флага России пройдут в ДК «Луговая» в Лобне
Еще один житель Фрязина получил сертификат на приобретение жилья
Под Сумами уничтожили установку HIMARS, из которой ВСУ обстреливали Курскую область
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте