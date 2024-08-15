Travel-эксперт Гажиенко посоветовал следить за ценами на авиабилеты в ночь со вторника на среду

Travel-эксперт Тариел Гажиенко рассказал об эффективных вариантах покупки недорогих авиабилетов. Лайфхаков, которые работают всегда, не существует, отметил турагент в беседе с сайтом «Узнай.ру».

По его словам, помогает только один способ: заблаговременное оформление. При раннем приобретении еще есть в наличии первые базовые тарифы, пояснил специалист.

Он также посоветовал следить за изменением цен в ночь со вторника на среду. В данный период обновляется валютный курс IATA, по которому рассчитывается рублевая стоимость.

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