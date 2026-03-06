Трансляция «Форума в большом городе» набрала более 16,5 миллиона просмотров

В преддверии 8 Марта в Москве прошел «Форум в большом городе» от VK. Участницами дискуссий стали более 100 успешных женщин, включая главу ЦИК Эллу Памфилову, ведущую Иду Галич, тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, известных блогеров, актрис и предпринимательниц.

За сутки трансляцию мероприятия посмотрели 16,5 миллиона зрителей. Всего на форуме присутствовали 1800 гостей.

Мероприятие началось с беседы об инструментах вовлечения аудитории. Актер Гоша Куценко во время встречи подарил цветы девушкам-спикерам и поделился подробностями о фильме «Тюльпаны», в котором снялась участвовавшая в дискуссии Варвара Щербакова. По его мнению, картина получилась нежной и трогательной.

Еще одним секретным гостем форума оказался актер Дмитрий Нагиев. Артист ответил на вопросы зрителей, а модератором встречи стала блогер Маш Милаш.

На мероприятии также состоялась дискуссия с участием Иды Галич и ее матери — Зарины Галич. Ведущая рассказала о частых переездах и о том, как привыкала к жизни в столице.

Публичное интервью также дала тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Она призналась, что для успешной спортивной карьеры важно не страдать на тренировках, а наслаждаться ими. В качестве примера наставница привела олимпийскую чемпионку в Милане Люси Лью, настрой которой отличается легкостью и позитивом.