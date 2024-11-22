Трансфузиолог Трахтман рассказал, что белок плазмы крови восстанавливается всего за три-пять дней

Трансфузиолог Павел Трахтман в разговоре с изданием «Газета.Ru» развеял миф о том, что донорство грозит организму потерей белка. По словам эксперта, белок плазмы крови восстанавливается всего за три-пять дней.

Действительно, основные потери при донации включают белок, железо, воды, жиры и минеральные соли. Многие люди начали верить суждению, что донор помогает другому человеку, но и одновременно лишает себя жизненно необходимых веществ. Ученые во время исследования выяснили, что у подавляющего большинства людей донация не вызывает отклонений в работе кровеносной системы, написал сайт kp.ru.

Специалистам также не удалось подтвердить факт того, что донация каким-то образом нарушает белковый баланс и другие физиологические показатели, сообщил Трахтман.