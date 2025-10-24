Трафик на сайты строительных магазинов и продажи стройматериалов выросли с начала года

С начала года объем трафика на сайты строительных магазинов в Москве вырос более чем втрое, а продажи на маркетплейсах — на 71%. К такому выводу пришли аналитики МегаФона на основе обезличенных данных пользователей и сервиса аналитики маркетплейсов.

Наибольшую активность они зафиксировали с приходом осени – на сентябрь пришлось 14% продаж. При этом бум начался в июле, в этом месяце было совершено 12% покупок против 8% в январе.

Чаще всего москвичи приобретали электрику, на второе место вышли отделочные материалы и силовая техника. Меньше всего они интересовались обновлением газовых приборов, отопления и вентиляции.

Кроме того, в полтора раза (50%) возросли продажи предметов декора, для которых не требуется сверления. В частности, популярны специальные крепления для картин, а также различные виды крючков.