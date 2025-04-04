«Тотальный диктант», текст для которого в этом году написала писательница Москвина, пройдет 5 апреля

Уже завтра, 5 апреля, в полсотне стран пройдет акция «Тотальный диктант». В этом году его текст создала писательница и финалистка премии «Ясная Поляна» Марина Москвина. В интервью с «Петербургским дневником» она поделилась секретами своей работы над текстом.

Марина Львовна рассказала о том, как ей удалось совместить художественность с грамматической сложностью. Она отметила, что каждый пишет так, как он дышит, а ее текст должен искриться и сверкать. Писательница вспомнила, как однажды оказалась в тайге Заполярья на Кольском полуострове. Там она жила в палатке, готовила на костре и подружилась с рабочими из соседней экспедиции. Один из них сказал ей: «Бросай в котелок все лучшее, что у тебя есть, и побольше». Этот совет она применяет и в писательстве.

Текст «Тотального диктанта» написан в жанре путевых заметок. Он основан на впечатлениях и эмоциях автора. Марина Львовна считает себя не туристом, а паломником, который ищет святые места на Земле.

«Тотальный диктант», по словам Марины Львовны, влияет на повышение уровня грамотности. Она сама стала больше задумываться о написании слов и расстановке знаков препинания. Сейчас писательница работает над романом о своей первой любви — художнике из Пскова.