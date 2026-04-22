«Тотальный диктант» объединил 1724 участников в Нижегородской области

В Нижегородской области прошла образовательная акция «Тотальный диктант». В ней приняли участие 1724 человека из пяти городов региона: Нижнего Новгорода, Дзержинска, Арзамаса, Балахны и Горбатова, написало ИА «Время Н» .

По словам координатора проекта в Нижнем Новгороде Юлианны Кулугур, участники проверяли свою грамотность, включая детей младшего и среднего школьного возраста.

Текст «Тотального диктанта» в 2026 году был посвящен русскому писателю и поэту Александру Сергеевичу Пушкину. Диктант состоял из четырех частей и имел общее название «Пушкин. Фамилия».

Юлианна Кулугур отметила, что в Нижнем Новгороде было открыто более 60 площадок для участников диктанта, среди которых музеи, культурные центры и библиотеки. Акция также охватила 59 регионов России и 45 стран.

Отвечая на вопрос о влиянии образовательной акции на интерес нижегородцев к русскому языку и речевой культуре, Юлианна Кулугур подчеркнула, что проект способствует популяризации гуманитарных наук и феномена русского языка. Она рассказала о проведении экскурсий, лектория «Русское слово», онлайн-трансляций лекций и других мероприятий.

Планируется, что в рамках акции «Тотальный диктант» будет организовано еще больше активностей, включая «Школу грамотности» и научно-популярный кинолекторий. Организаторы надеются предоставить участникам новые интересные площадки и привлечь известных людей города для озвучивания текста.