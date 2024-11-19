Торговый эксперт Полагушин заявил, что маркетплейсы сами влияют на рост цен перед сезоном распродаж

Зачастую продавцы онлайн-площадок не имеют отношения к фиктивным скидкам перед распродажами. На такое ценообразование их толкают сами маркетплейсы, считает предприниматель в сфере fashion, эксперт по онлайн-торговле Владислав Полагушин. Об этом он заявил в разговоре с «Газетой.Ru».
По его словам, к росту цен в сентябре этого года в совокупности привел курс доллара, подорожание логистики, увеличение затрат на рекламу и стоимости самих товаров, отмечает ИА НСН.
Перед сезоном распродаж маркетплейсы обязуют продавцов устанавливать скидки до 30%. При отказе стремительно падает объем выдачи товаров селлера и количество его продаж, добавил Полагушин.
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