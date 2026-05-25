«Тонкости туризма»: на время путешествия можно оставить питомца в отеле для животных

Владельцам кошек и собак, планирующим поездку, необходимо решить, кто позаботится об их питомцах во время отсутствия хозяев. Существует несколько проверенных способов временно разместить животное, сообщило АБН24 со ссылкой на «Тонкости туризма».

Самым надежным вариантом является обращение к членам семьи или друзьям. Этот выбор оправдан, если животное чувствует себя в их обществе комфортно и безопасно.

Если не хочется обременять родственников и друзей, можно воспользоваться услугами догситтера или поместить животное в специализированный отель для питомцев. Выбор зависит от характера и потребностей животного.

Для питомцев, нуждающихся в особом уходе, например в регулярных инъекциях или приеме лекарств, лучше всего подойдут профессиональные учреждения по передержке.