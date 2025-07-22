Тюменцев предупредили о переменчивой погоде в августе

Синоптики предупреждают жителей Тюмени о нестандартных погодных условиях в августе 2025 года. Последний летний месяц принесет частые осадки и резкие температурные колебания, причем ясно будет лишь дважды за весь месяц, написал nashgorod.ru .

Прогноз погоды на август характеризуется неустойчивостью: ночи станут прохладными, а дневные температуры будут резко меняться. Вторая половина месяца покажет наибольшую разницу в температуре, когда разница между ночными и дневными показателями может доходить до 10–15 градусов.

Такая особенность погоды сделает лето 2025 года непростым для планирования досуга. Частые дожди усложнят отдых на открытом воздухе, а необходимость постоянно одеваться теплее или легче станет испытанием для большинства горожан.

Наиболее сложной ситуацией отличается первая неделя августа.