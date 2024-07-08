Сегодня 12:18 Тюменские врачи спасли пенсионерку с раком слепой кишки
Врачи областной больницы № 23 в Ялуторовске Тюменской области спасли жизнь 86-летней местной жительницы. Об этом сообщил сайт
nashgorod.ru.
Пенсионерка обратилась к медикам с жалобой на острые боли в животе. Сначала было подозрение на аппендицит, однако после проведения всех обследований врачи поставили окончательный диагноз — рак слепой кишки.
Отмечается, что операция прошла успешно, сейчас жизни пенсионерки ничего не угрожает.
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