Типографию Нагорова в Пятигорске признали объектом культурного наследия

В Пятигорске типография Нагорова начала XX века признана памятником культурного наследия. Об этом сообщил портал newstracker.ru.
Управление охраны объектов культурного наследия Ставропольского края включило ее в перечень выявленных объектов.
Речь идет о двухэтажном здании в стиле модерн, которое построили в 1905–1908 годах в районе площади Ленина. В разные периоды здесь печатали «Пятигорский курьер», «Голос курортов», «Курортный листок» и «Курортное эхо». А еще в здании находилась типография и редакция газеты «Терек», передает RT.
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