Тихоокеанскую школу и научные центры построят на острове Русский

Пять крупных проектов инновационной инфраструктуры на острове Русский получили положительное заключение Главгосэкспертизы. Среди них — строительство комплекса Тихоокеанской школы, биомедицинского и биотехнологического кластеров, морского инжиниринга и IT-парка, сообщило ИА «ВостокМедиа» .

Общая площадь зданий образовательной школы превысит 38 тысяч квадратных метров. Здесь появятся просторные классы, лаборатории, бассейн, спортивные площадки и уютный парк. Новый центр обеспечит качественное образование и комфортные условия для будущих поколений жителей острова.

Строительство осуществляется в рамках программы модернизации инфраструктуры ДВФУ, запущенной по поручению президента России Владимира Путина. Проект реализуется совместно с Фондом развития ИНТЦ «Русский» и предполагает значительные инвестиции в развитие науки и инновационных технологий на Дальнем Востоке.

Создание Тихоокеанского научного центра направлено на продвижение отечественных разработок и повышение конкурентоспособности российских вузов в мировом масштабе. Общий бюджет проекта составляет 25,5 миллиардов рублей, а завершение строительства запланировано на 2030 год.