Ticketland: концертная индустрия России нарастила выручку на 1,4% за год

Российский рынок индустрии развлечений после нескольких лет активного восстановления постепенно переходит к более стабильной модели развития. Аудитория, однако, стала значительно внимательнее подходить к выбору мероприятий.

По данным международных концертных операторов, в 2025 году мировой рынок продажи билетов сократился на 3,7%, а в США снижение достигло 5%.

В России при этом рынок сохраняет положительную динамику. В первом квартале года общая выручка билетного сервиса Ticketland (ON Media) составила 10,6 миллиарда рублей. Это на 1,4% больше, чем годом ранее. Количество проданных билетов — 4,2 миллиона.

Средняя цена билета на театральные спектакли выросла на 11% и составила 2 466 рублей. Детские постановки подорожали до 1 615 рублей. Билеты на концерты прибавили в цене 9%, достигнув средней стоимости 2 800 рублей, а на мюзиклы — 6% — до 3 213 рублей.

Наиболее востребованным сегментом остаются концерты: в первом квартале 2026 года на них пришлось 55% всех продаж билетов. Одновременно по стране увеличилось на 14% и количество самих мероприятий.

В Москве число концертов выросло на 10%, в Воронеже — на 38%, в Краснодаре — на 21%, в Нижнем Новгороде — на 18%.

Лидером по продажам билетов в концертном сегменте в начале года стало выступление Леонида Агутина в «Лужниках». В число самых востребованных событий также вошли концерт Ани Лорак на «Live Арене», шоу PHARAON на «ВТБ Арене» и выступление группы «Руки Вверх!» — также в «Лужниках».

Театральные постановки занимают 28% общего объема продаж билетов, детские мероприятия — 7%, мюзиклы — 3%. Среди спектаклей по выручке лидировали «Собачье сердце» в Театре комедии, а также «Война и мир», «Фауст», «Солнце Ландау» и «Мадемуазель Нитуш» в Театре имени Евгения Вахтангова.

Основной объем рынка по-прежнему сосредоточен в крупнейших городах страны. На Москву приходится 43% общего числа продаж билетов, еще 14% обеспечивает Санкт-Петербург.