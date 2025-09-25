Тестовый запуск «сухого» фонтана прошел возле кинопарка «Альянс» в Сосногорске

Создание спортивных площадок, обустройство пешеходных зон и ремонт инженерных систем близится к завершению в Сосногорске. Некоторые проекты финансируются из федерального бюджета и за счет частных средств. Об этом сообщил мэр города Евгений Молодняков, его слова привел сайт «Государственные новости» .

Как отметил градоначальник, возле Центра спортивных единоборств почти готово регбийное поле — уже есть трибуны и ворота для игр. На бульваре «На семи ветрах» готовят площадки для малых архитектурных форм и продолжают укладывать тротуарную плитку, прокладывая дорожки к жилым дворам.

В Майне по программе «Формирование комфортной городской среды» благоустраивают участок от улицы Гагарина до улицы Ленина. Параллельно в рамках проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» капитально ремонтируют сети водоснабжения.

Рядом с кинопарком «Альянс» успешно протестировали новый «сухой» фонтан, который заменил старую конструкцию. Техника также начала ремонт междворового проезда у детского сада «Дюймовочка».