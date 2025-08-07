Территорию рядом с детсадом и школой благоустроят в Сургуте

Территория, расположенная в 40 микрорайоне Сургута рядом с социальными объектами, будет благоустроена в рамках программы инициативного бюджетирования. Об этом сообщил muksun.fm .

Жители микрорайона приняли активное участие в формировании комфортной и безопасной среды. Речь идет о месте между школой № 9 и детским садом «Сибирячок». Пространство используют как дошкольники, так и учащиеся школы, но существующая тропинка, расположенная в низине, весной превращается в грязевую лужу, поскольку вода затопляет поверхность тротуара.

В ходе обновления дорожку приподнимут, оборудуют системой водоотведения, а саму дорогу реконструируют. Рядом появятся удобные скамьи и контейнеры для мусора. Для обеспечения безопасности планируют установку камер наружного наблюдения.