Территорию бывшего завода «МиГ» на севере Москвы решили озеленить в 2025 году

В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) запланирована застройка территории бывшего завода «МиГ». Здесь возведут жилые и общественно-деловые здания общей площадью 2,3 миллиона квадратных метров, а также проведут озеленение более шести гектаров земли. Об этом сообщила «Москва.ру» .

Министр правительства Москвы и глава Департамента городского имущества Максим Гаман раскрыл планы по освоению территории на севере столицы, где ранее располагался завод «МиГ». Здесь появятся современные кварталы с новой дорожной сетью, жилыми и общественно-деловыми зданиями, спортивными объектами, прогулочными зонами, зелеными насаждениями и другими элементами инфраструктуры.

Гаман уточнил, что вблизи станций метро «Динамо» и «Петровский парк», а также неподалеку от Ленинградского проспекта планируется возвести 2,3 миллиона квадратных метров недвижимости.