Территория инноваций откроется на ПМЭФ 3–6 июня

На Петербургском международном экономическом форуме 3–6 июня откроется Территория инноваций — флагманский проект Фонда Росконгресс в сфере науки, технологий и венчурных инвестиций. На площадке обсудят актуальные направления технологического прогресса и представят выставку разработок ведущих российских компаний.

«Территория инноваций — это место, где обсуждаются ключевые тренды, определяющие технологический уклад российского бизнеса, его конкурентоспособность на глобальных рынках. Здесь можно ознакомиться с новейшими разработками крупных корпораций и стартапов, в том числе лично пообщаться с их создателями», — подчеркнул советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Одна из ключевых тем — адаптация экономики и общества к эпохе искусственного интеллекта. Участники обсудят интеграцию новых технологий в рабочие процессы и обеспечение бесшовной коммуникации в смешанных командах людей и ИИ-агентов.

Территория инноваций будет работать в павильоне G в течение всех дней работы в ПМЭФ.