При падении на льду важно внимательно следить за своим состоянием. При появлении тошноты, потемнения в глазах или потери сознания необходимо незамедлительно обратиться к врачу, заявил врач-терапевт Андрей Звонков в разговоре с РИАМО.
Он посоветовал вызвать скорую помощь, которая доставит пациента в больницу. Там пострадавшему проведут компьютерную томографию, чтобы исключить вероятность закрытой черепно-мозговой травмы.
Доктор отметил, что при субдуральной гематоме кровоизлияние под череп происходит медленными темпами. После падения человек может хорошо себя чувствовать, а через 12 часов умереть, предостерег Звонков.
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