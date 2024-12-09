При падении на льду важно внимательно следить за своим состоянием. При появлении тошноты, потемнения в глазах или потери сознания необходимо незамедлительно обратиться к врачу, заявил врач-терапевт Андрей Звонков в разговоре с РИАМО .

Он посоветовал вызвать скорую помощь, которая доставит пациента в больницу. Там пострадавшему проведут компьютерную томографию, чтобы исключить вероятность закрытой черепно-мозговой травмы.

Доктор отметил, что при субдуральной гематоме кровоизлияние под череп происходит медленными темпами. После падения человек может хорошо себя чувствовать, а через 12 часов умереть, предостерег Звонков.