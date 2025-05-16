Терапевт Звонков посоветовал проветривать автомобиль через задние окна

Сайт Life.ru попросил врача-терапевта Андрея Звонкова рассказать, как правильно проветривать автомобиль, чтобы не заболеть простудой или другими респираторными заболеваниями.

По словам доктора, оптимальное решение — немного приоткрыть задние окна, обеспечив достаточную циркуляцию свежего воздуха без создания опасных сквозняков. Он подчеркивает, что наибольшую опасность представляет неправильная эксплуатация кондиционера: подача охлажденного воздуха через переднюю панель может привести к переохлаждению слизистой носа и горла, вызывая риниты и воспаления пазух носа.

Доктор рекомендовал внимательно следить за настройками климат-контроля и не допускать ситуаций, когда мощный поток холодного воздуха направлен прямо на водителя или пассажиров. Это поможет свести к минимуму риск развития воспалительных реакций дыхательных путей и повысит общий комфорт вождения.