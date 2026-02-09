Терапевт Водовозов указал на опасность применения ветеринарных препаратов людьми

Самолечение с использованием ветеринарных препаратов становится все более распространенным явлением, вызывая серьезное беспокойство специалистов. В аптеках, специализирующихся на продаже товаров для животных, отмечают увеличение числа клиентов, приобретающих средства, предназначенные для лечения заболеваний у лошадей и крупного рогатого скота. Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов в беседе с изданием Здоровье Mail предупредил о рисках, связанных с применением таких препаратов.

По его словам, быстрый эффект от использования этих средств объясняется не их уникальными свойствами, а высокой концентрацией действующих веществ, рассчитанной на животных.

Корова или лошадь значительно крупнее человека, поэтому содержание гормонов, например кортикостероидов, в ветеринарных препаратах может быть в несколько раз выше, чем допустимо для человека. Применение таких средств может привести к тяжелым отравлениям, токсическому поражению печени, почек, нервной системы и другим серьезным проблемам со здоровьем.

Ветеринарные препараты разработаны с учетом особенностей физиологии, метаболизма и массы тела животных, поэтому их использование людьми представляет серьезную опасность и недопустимо.