Терапевт Тен заявила, что общение с домашним животным укрепляет иммунитет детей

Исследования показывают, что у детей, которые часто взаимодействуют с домашними животными, иммунная система работает лучше, так как она постоянно стимулируется общением с питомцем. Об этом сообщила врач-терапевт из Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тен в беседе с NEWS.ru .

Специалист подчеркнула, что придерживается мнения, что лучше иметь собаку в доме, чем обходиться без нее. Но лишь при условии, что за животным наблюдают должным образом.

Если питомец ведет активный образ жизни, а его владелец заботится о нем, проводит вакцинацию, регулярно дает противоглистные препараты и кормит сбалансированным рационом, а также обеспечит отсутствие стресса и насилия по отношению к животному, то такое животное будет здоровым и не сможет заразить своего хозяина, пояснила врач.

Кроме того, она акцентировала внимание на важности соблюдения гигиенических норм для животных. Владельцам рекомендуется регулярно чистить лоток, мыть миски после еды, чтобы избежать отравлений и заражений болезнетворными бактериями.