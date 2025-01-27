Терапевт Тен: бесснежная зима грозит россиянам депрессией и сонливостью

Отсутствие снега зимой может вызывать у россиян депрессию, апатию и сонливость. Об этом News.ru рассказала терапевт Видновской клинической больницы Зарема Тен.

По словам врача, снег отражает солнечные лучи, тем самым увеличивая количество света. Это положительно влияет на выработку серотонина — «гормона счастья», и снижает уровень мелатонина, избыток которого вызывает сонливость и апатию. Также это может способствовать появлению сезонной депрессии, особенно у людей, склонных к депрессивным состояниям.

При дефиците света наблюдается ухудшение настроения и повышение уровня тревожности, нарушение сна, усталость и раздражительность, снижение энергии и мотивации. Справиться с депрессией на фоне бесснежной зимы можно с помощью светотерапии, физической активности, творчества и обращения к психологу, резюмировала Тен.