Терапевт Сухорослов не поддержал идею перенаправления стационарных врачей в поликлинику

Врач-терапевт Марат Сухорослов в разговоре с Общественной Службой Новостей не поддержал идею перенаправления стационарных врачей в поликлинику из-за различий в работе.

В системе, по словам медика, распространена практика, связанная с переработкой специалистов.

«Врачей, которые отработали восьмичасовой рабочий день, заставляют оставаться работать в ночь, затем в восемь утра он оперативно докладывает ситуацию о пациентах и остается дальше работать свою основную дневную работу», — сказал он.

Сухорослов добавил, что если забрать врача из стационара в поликлинику, будет непонятно, кто станет выполнять работу в стационаре.

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