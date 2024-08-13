Терапевт Сухорослов не поддержал идею перенаправления стационарных врачей в поликлинику

Врач-терапевт Марат Сухорослов в разговоре с Общественной Службой Новостей не поддержал идею перенаправления стационарных врачей в поликлинику из-за различий в работе.

В системе, по словам медика, распространена практика, связанная с переработкой специалистов.

«Врачей, которые отработали восьмичасовой рабочий день, заставляют оставаться работать в ночь, затем в восемь утра он оперативно докладывает ситуацию о пациентах и остается дальше работать свою основную дневную работу», — сказал он.

Сухорослов добавил, что если забрать врача из стационара в поликлинику, будет непонятно, кто станет выполнять работу в стационаре.