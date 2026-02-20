Терапевт Сметанина заявила, что миллениалы сохраняют молодость лучше зумеров из-за здорового образа жизни

В социальных сетях набирает популярность обсуждение удивительной молодости миллениалов по сравнению с представителями поколения Z. Терапевт и профпатолог КДЦ РУДН Мария Сметанина в беседе с RT объяснила это тем, что развитие медицины, пластической хирургии и косметологии позволяет людям дольше сохранять молодость кожи и здоровье организма.

«Омолаживающие процедуры стали более доступными и эффективными. Кроме того, сегодня больше возможностей для правильного питания и занятий спортом. Все это способствует улучшению общего состояния здоровья и внешности людей», — привел слова эксперта сайт «7 Дней.ru».

Кроме того, представители поколения Z ведут менее здоровый образ жизни — мало спят, курят, злдоупотребляют алкоголем и вредной пищей.

Психолог Юлия Акимкина добавила, что психологический фактор также играет свою роль. Если человек чувствует себя молодым и энергичным, то и окружающие воспринимают его именно так. По ее словам, зумеры зачастую более расслаблены и выбирают бодипозитив, в то время как миллениалы ориентируются на более классические стандарты красоты.