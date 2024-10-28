Терапевт Рахматуллина: курение вейпов может обернуться раком и проблемами с нервной системой

Терапевт Альбина Рахматуллина рассказала о последствиях курения вейпов. К самым очевидным относятся различные заболевания дыхательных путей, сообщила « Газета.ru ».

Врач пояснила, что жидкости для парения содержат пропиленгликоль и глицерин. Данные компоненты создают токсичные соединения, которые способны вызывать воспаление легких и другие недуги.

«Ароматизаторы тоже могут быть опасными. <…> Например, диацетил, часто используемый в ароматах с масляными нотами, может вызвать тяжелое заболевание легких — „попкорновую болезнь“», — предупредила медик.

Кроме того, при нагревании спиралей устройства выделяются свинец, хром и никель. Данные металлы связывают с развитием рака и нарушением работы нервной системы, добавила специалист.