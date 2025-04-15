Терапевт предупредила об опасности забытого в стиральной машине белья

Терапевт Зарема Тен рассказала NEWS.ru, что влажное белье, оставленное в стиральной машине на длительное время, может негативно сказаться на здоровье человека.
По словам врача, влажное белье становится благоприятной средой для размножения бактерий и грибков, которые могут вызвать аллергии, дерматиты и обострения хронических заболеваний. Особенно осторожными стоит быть владельцам стиральных машин с натуральными тканями, например, хлопком. Такая ткань дольше удерживает влагу, создавая идеальную среду для микробов.
Также терапевт отметила, что высокая температура в помещении способствует размножению патогенных микроорганизмов. Органические компоненты моющих средств тоже могут стать питательной средой для бактерий. Поэтому важно не оставлять белье в стиральной машине более чем на пару часов.
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