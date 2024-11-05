Терапевт Омарова посоветовала держать в доме больше растений, которые будут увлажнять воздух

Увлажнить воздух в квартире во время отопительного сезона можно не только специальным прибором, но и растениями. Об этом изданию NEWS.ru сообщила терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Зумруд Омарова.
Хорошими растениями для дома считаются домашний папоротник, комнатная липа, фикус и драцена. По словам медика, их важно своевременно поливать и опрыскивать утром и вечером.
«Есть и более простые способы — поочередно проветривайте помещения. Также важно регулярно проводить влажную уборку», — добавила Омарова.
Медик заметила, что хорошо держать в доме открытый аквариум для еще большего увлажнения воздуха.
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