Терапевт Омарова посоветовала держать в доме больше растений, которые будут увлажнять воздух

Увлажнить воздух в квартире во время отопительного сезона можно не только специальным прибором, но и растениями. Об этом изданию NEWS.ru сообщила терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Зумруд Омарова.

Хорошими растениями для дома считаются домашний папоротник, комнатная липа, фикус и драцена. По словам медика, их важно своевременно поливать и опрыскивать утром и вечером.

«Есть и более простые способы — поочередно проветривайте помещения. Также важно регулярно проводить влажную уборку», — добавила Омарова.

Медик заметила, что хорошо держать в доме открытый аквариум для еще большего увлажнения воздуха.