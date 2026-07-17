Терапевт Лишин предупредил о рисках для зрителей финала ЧМ из-за смога от лесных пожаров

Финал чемпионата мира по футболу 17 июля в пригороде Нью-Йорка может представлять опасность для зрителей из-за лесных пожаров в Канаде. Об этом сообщил терапевт Виктор Лишин в беседе со «Звездой» .

По его словам, основная угроза касается не столько спортсменов, сколько болельщиков, которые могут длительное время находиться в условиях задымления.

«Я думаю, что это будет не для спортсменов влияние негативное, а для тех, кто пришел поболеть, потому что они будут сидеть на месте, дышать этим», — отметил Лишин.

Врач указал, что особенно рискуют люди с астмой, пожилые или те, у кого есть хронические заболевания. У них могут возникнуть кашель или одышка. Даже для здоровых людей длительное вдыхание смога может навредить слизистой дыхательных путей.

Лишин посоветовал обеспечить хорошую вентиляцию и проветривание, чтобы минимизировать риски. Также могут помочь увлажнители воздуха.

Ранее американские СМИ сообщали о возможном отмене финала ЧМ-2026 из-за лесных пожаров. Эксперты сравнивали вдыхание местного воздуха с курением десяти сигарет.