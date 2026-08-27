Терапевт Ландман объяснила, что попытка изменить партнера обычно связана с внутренними тревогами

Когнитивно-поведенческий терапевт Элина Ландман рассказала «Известиям» , что попытки изменить партнера часто связаны не с заботой о нем, а с внутренними тревогами и желанием удовлетворить собственные потребности.

Желание изменить партнера часто продиктовано не заботой о нем, а глубокой внутренней тревогой самого человека перед неопределенностью. Как пояснила терапевт, поведение другого человека, которое сложно понять или предсказать — например, молчание или стремление к свободе — вызывает беспокойство и воспринимается как угроза отношениям. В результате возникает попытка сделать отношения более удобными для себя: человек пытается сформировать партнера под собственные ожидания, чтобы чувствовать себя спокойнее.

Терапевт Ландман также указывает на третью причину — стремление избежать работы над собой. Пока индивид сосредоточен на недостатках другого, ему проще игнорировать собственные внутренние проблемы и сложности. Чтобы изменить этот деструктивный подход, специалист советует начинать с анализа собственных чувств, а не с требований к партнеру. Вместо мысли «он должен измениться» стоит задать себе вопрос, какие конкретные эмоции вызывает то или иное поведение близкого человека и почему оно воспринимается именно так.