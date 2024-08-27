Терапевт Кондрахин рассказал, что наиболее комфортной для купания считается вода температурой 24-25 градусов

Приятной и подходящей для купания считается вода температурой 24-25 градусов. Однако есть люди, для которых вода температурой 21 градус вполне приемлема. Об этом рассказал врач-терапевт Андрей Кондрахин, передала «Вечерняя Москва».

Медик отметил, что купание в водоемах Москвы и Подмосковья в конце августа — это личный выбор каждого отдельного человека.

«Температура воды в водоемах Подмосковья варьируется от 19 до 21 градуса. Поэтому, наверное, можно рискнуть и искупаться», — добавил он.

Если человек искупается и сразу переоденется в сухую одежду, никакого вреда для здоровья не произойдет, отметил врач.

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