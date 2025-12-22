Терапевт Кондрахин предупредил о негативном влиянии наушников на уши в холодное время года

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал RT о влиянии наушников на уши в холодное время года. Он отметил, что некоторые модели могут способствовать передаче холодного воздуха в слуховой проход.

«Если мы говорим с точки зрения наушников как вкладышей, то ухо, конечно, будет открыто. Из-за этого может передаваться воздух, который охладит слуховой проход», — пояснил врач.

Однако, по его словам, это не обязательно приведет к воспалению. Кроме того, есть наушники-накладки, которые, наоборот, защищают уши от холодного воздуха.

Кондрахин также напомнил о важности безопасного уровня громкости при использовании наушников: «Чем ближе источник звука, тем это опаснее в смысле травмы для нашего уха».