Терапевт Кондрахин отметил, что для отмены суточных смен медицине нужны новые кадры

В России обсуждают запрет на суточные дежурства врачей. Проект закона, который может запретить такие смены, вызвал активное обсуждение в медицинском сообществе и Государственной думе. Терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с «Ридусом» признал, что суточные смены действительно тяжело сказываются на работе врачей. Однако, по его мнению, отечественное здравоохранение пока не может обойтись без них.

Кондрахин отметил, что проблему 24-часовых дежурств может решить привлечение дополнительных кадров и перестройка графика.

«Нужно достаточное количество людей, чтобы перекрыть тот период, когда их коллеги, прошедшие суточную смену, восстанавливаются и в это время не должны прикасаться к пациенту или оперировать», — добавил врач.

В Госдуме также обратили внимание на проблему суточных смен. Депутат Каплан Панеш потребовал сократить их хотя бы до 16 часов. Первый зампред комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев выступил против отмены суточных дежурств, но потребовал обеспечить за них достойную материальную компенсацию для медперсонала.