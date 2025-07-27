Терапевт Чернышова раскритиковала тренд приготовления блинов на грудном молоке

В социальных сетях набирает популярность новый тренд: молодые мамы готовят блины на грудном молоке для своих супругов. Врач-терапевт Надежда Чернышова подчеркнула, что грудное молоко полезно только для детей. Для взрослых оно не несет никакой пользы, передала «Вечерняя Москва».

Молодые матери делятся видеозаписями, на которых их мужья пробуют необычные блины, а затем делятся впечатлениями. Некоторые из них не чувствуют разницы, а другие сразу понимают, что в рецепте используется грудное молоко.

Психиатр, психотерапевт Елизавета Жесткова заявила, что употребление грудного молока взрослыми мужчинами патологично только в случае сексуального возбуждения. В остальных случаях это «не более чем обычная странность». Эксперт отметила, что данный тренд не указывает на психическое расстройство.

По мнению врача-психиатра, психотерапевта Алексея Вилкова, приготовление еды на грудном молоке нарушает этические нормы, принятые в обществе. Специалист считает, что этот тренд скоро пройдет.