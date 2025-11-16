Терапевт Чернышова отметила, что продолжительность сна определяется генетически

Врач-терапевт Надежда Чернышова в интервью Life.ru прокомментировала феномен короткой продолжительности сна, подчеркнув, что способность спать всего четыре часа и чувствовать себя отдохнувшим — это редкий генетический дар, которым обладают лишь 2–3% населения.

Чернышова отметила, что продолжительность сна определяется генетически, и лишь небольшая доля людей может полноценно функционировать после четырех часов сна. Она подчеркнула, что это свойство проявляется на протяжении всей жизни и не может быть приобретено путем тренировок или дисциплины.

Врачи также выделяют категорию «долгоспящих», которым требуется до 11–12 часов сна в сутки. Большинство людей, около 95%, нуждаются в шести-восьми часах сна для нормального функционирования.