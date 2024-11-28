Терапевт Бурнацкая заявила, что зимний воздух полезен для людей с аллергией

Снег задерживает пыль, грязь и другие вредные частицы, тем самым дополнительно очищая воздух. Это делает зиму более комфортным периодом для людей, имеющих аллергии. Об этом рассказала врач-терапевт Светлана Бурнацкая в интервью РИАМО .

По словам специалиста, снижение автомобильного трафика в новогодние праздники также положительно влияет на качество воздуха, передает газета «Петербургский дневник».

Бурнацкая отметила, что зимние прогулки — это способ не только насладиться чистым воздухом, но и укрепить здоровье. Главное выбирать одежду по температурному режиму и учитывать состояние своего организма, заключила врач.