Терапевт Бурнацкая заявила, что зимний воздух полезен для людей с аллергией

Снег задерживает пыль, грязь и другие вредные частицы, тем самым дополнительно очищая воздух. Это делает зиму более комфортным периодом для людей, имеющих аллергии. Об этом рассказала врач-терапевт Светлана Бурнацкая в интервью РИАМО.
По словам специалиста, снижение автомобильного трафика в новогодние праздники также положительно влияет на качество воздуха, передает газета «Петербургский дневник».
Бурнацкая отметила, что зимние прогулки — это способ не только насладиться чистым воздухом, но и укрепить здоровье. Главное выбирать одежду по температурному режиму и учитывать состояние своего организма, заключила врач.
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