Терапевт Бурнацкая призвала соблюдать правило «трех слоев» при выборе одежды зимой

Прогулка даже в самые суровые морозы может стать комфортной при правильном выборе одежды. О правиле «трех слоев» рассказала врач-терапевт Светлана Бурнацкая в беседе с РИАМО .

Специалист посоветовала выбирать термобелье в качестве первого слоя одежды. Оно поможет отвести влагу. Свитер или кофта станут следующим слоем, который сохранит тепло. Куртка или пуховик защитят от ветра и осадков, отмечает газета «Петербургский дневник».

Важный элемент зимнего гардероба — шапка. Она не даст большей части тепла уйти через голову. Кроме того, важно выбирать утепленную обувь с противоскользящей подошвой, заключила Бурнацкая.