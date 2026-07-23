Терапевт Беляева рассказала о пользе дачи и рисках для здоровья

Финансовый консультант Анна Тюрнева посоветовала выращивать на даче культуры, которые стоят дорого в рознице и дают хороший урожай. Терапевт Мария Беляева добавила, что загородный отдых полезен для сна, мышц и нервной системы, сообщает Москва 24 .

В России 23 июля отмечают День дачника. Эксперты напомнили, что дача может приносить пользу и для здоровья, и для семейного бюджета, но только при разумном подходе.

Терапевт Беляева рассказала, что свежий воздух помогает улучшить сон и общее состояние. По ее словам, работа на участке дает умеренную физическую нагрузку, а собственные овощи, фрукты, зелень и ягоды дополняют рацион витаминами.

При этом врач посоветовала осторожнее посещать баню людям с сердечно-сосудистыми, артериальными и нервными заболеваниями, а также при опухолях. Она напомнила, что на дачу нужно брать назначенные лекарства, учитывать аллергию на растения и избегать неудобных поз при проблемах с суставами.

Финансовый консультант Тюрнева объяснила, что выгоднее выращивать зелень, пряные травы, клубнику, малину, смородину, черешню, томаты и огурцы. А вот картофель, морковь, свекла и капуста часто обходятся дороже покупки, если учесть семена, воду, удобрения, инвентарь и труд.

Эксперт добавила, что дача окупается, если участок уже принадлежит семье, обустроен и не требует больших вложений. Она также напомнила о штрафах: за нарушение правил пожарной безопасности они составляют 5–15 тысяч рублей, а в особый режим — 10–20 тысяч.