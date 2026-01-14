Терапевт Ашихмин посоветовал не спешить с утилизацией новогодней елки

Терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал, что не стоит спешить с утилизацией новогодней елки. По его словам, дерево выделяет полезные масла и может использоваться для ароматерапии.

«Я не вижу показаний, чтобы раньше удалять елку. Только аллергия, но если она есть, то вряд ли елку вообще поставят», — отметил специалист.

Он также подчеркнул, что важно учитывать индивидуальную переносимость запаха: если кому-то в доме некомфортно, то дерево нужно выносить сразу. Если же запах приятен, елка может стоять хоть до лета, если людям нравится.