Врач Ашихмин отметил, что большинство анализов, которые делают пациенты для определения болезни, являются бесполезными

Сегодня все больше людей стремятся регулярно проходить медицинские обследования. Однако важно понимать, какие процедуры действительно необходимы, а какие могут быть бесполезными или даже вредными. Об этом KP.RU поговорил с Ярославом Ашихминым, врачом-терапевтом и кардиологом.

По словам специалиста, многие пациенты приходят на прием с ворохом бумаг, показываю́т результаты многочисленных анализов и обследований. Но зачастую эти бумажки не приносят пользы, если человек не готов менять образ жизни и следовать назначениям врача.

Врач отмечает, что ответственность лежит и на медиках. Вместо того чтобы подробно разговаривать с пациентом, узнавать о его жалобах и формулировать клинический диагноз, пациента часто отправляют на очередной тест.

Ярослав Ашихмин рассказывает, что головные боли — самая частая жалоба на здоровье. Многие уверены: чтобы узнать причину и получить правильное лечение, нужно МРТ головного мозга. Однако клинически значимые нарушения венозного оттока встречаются намного реже, чем формулировки вроде «венозной дисциркуляции» в заключениях исследований. Часто встречается головная боль напряжения, которая может быть вызвана стрессом, тревогой, недосыпом и другими факторами.

Что касается болей в спине, то примерно в 90% случаев они неспецифичные, то есть не связаны с переломом, опухолью, инфекцией или выраженным сдавлением нервных структур. Обычно важно сохранять посильную активность, постепенно возвращаться к упражнениям и не уходить в постельный режим. При необходимости врач может назначить короткий курс нестероидного противовоспалительного препарата с учетом противопоказаний.

Чтобы избежать лишних обследований, Ярослав Ашихмин советует задавать врачам два простых вопроса: для чего конкретно нужно это исследование и как его результат изменит лечение или наблюдение. Если внятного ответа нет, лучше получить второе мнение.