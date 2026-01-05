Терапевт Агаева предупредила, что длительный обогрев сидений автомобиля может негативно сказаться на здоровье мужчин

Врач-терапевт Анастасии Агаева из медицинской компании СберЗдоровье поделилась с «Газетой.Ru» рекомендациями по вопросу безопасности использования автомобильного подогрева сидений в осенне-зимний период.

По словам специалиста, длительный обогрев сидений автомобиля может негативно сказаться на здоровье мужчин, повышая риск бесплодия. Тепловое воздействие на нижнюю часть тела снижает подвижность сперматозоидов и уменьшает концентрацию спермы, что затрудняет зачатие.

Женщинам, в отличие от мужчин, систематическое пользование системой обогрева сидений не противопоказано. Нагрев сидений не увеличивает шансы заболеть циститом или другими патологиями женской репродуктивной системы.

Вместе с тем врач рекомендует соблюдать меру при использовании подогрева, так как избыточное тепло может способствовать развитию кожных аллергических реакций и дерматита. Осенью и зимой, когда люди носят теплую одежду, кожа подвергается воздействию пота и грязи, что может усилить раздражение эпидермиса.

Оптимальным решением является включение нагрева сидений за 15 минут до посадки в машину, чтобы салон успевал прогреться до оптимальной температуры.