Теплую погоду пообещали в Москве в конце текущей недели

Теплая погода придет в российскую столицу в конце текущей недели. Об этом RT рассказала специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Температура воздуха в пятницу достигнет отметок в +1… +3 градуса. Ночью возможен небольшой снег, который днем перейдет в дождь. В субботу в Москве возможны небольшие осадки, а в воскресенье осадков не ожидается.

«Мы ждем, что в субботу температура в ночные часы будет около 0 градусов, слабоположительная в Москве», — сказала Позднякова.

Днем в субботу столбики термометров покажут +4 градуса. В воскресенье воздух прогреется до +8 градусов, добавила специалист.