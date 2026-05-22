Теплая погода установится в Оренбургской области в выходные

В предстоящие выходные, 23 и 24 мая, в Оренбургской области ожидается теплая и преимущественно сухая погода. Об этом сообщил сайт 56orb.ru .

В ночь на субботу, 23 мая, будет малооблачно и без осадков. Температура воздуха составит +4…+9 градусов, а в северных и восточных районах региона — +0…+3 градусов. В отдельных северо-восточных районах возможны заморозки на поверхности почвы и в воздухе до -1…-2 градусов. Ветер будет неустойчивым и слабым. Днем температура воздуха поднимется до +23…+28 градусов.

В ночь на воскресенье, 24 мая, сохранится переменная облачность, осадков не ожидается. Столбики термометров покажут +5…+10 градусов, ветер также будет слабым. Днем станет еще теплее: прогнозируется +26…+31 градусов. Ветер западный, 3–8 м/с, а в западных районах возможны порывы до 9–14 м/с.