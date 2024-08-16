Теплая погода установится в Москве в начале следующей недели

В начале следующей недели Москва попадет в теплый сектор, благодаря чему жителей столицы ожидает летняя погода. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с News.ru.

По прогнозам синоптика, в понедельник и вторник, 19 и 20 августа, столбики термометров поднимутся до +27 градусов. Вероятность дождей в эти дни минимальна, однако со среды столицу могут накрыть обильные осадки.

На этих выходных, 17 и 18 августа, москвичей ожидает облачная погода. Воздух прогреется до +25 градусов.