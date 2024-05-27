Теплая погода придет в Челябинскую область ближе к выходным

В субботу, 1 июня, в Челябинскую область придет теплая погода. Воздух прогреется до +21, +26 градусов. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на «Гисметео».

По данным синоптиков, ночные температуры в выходные дни составят от +8 до +15 градусов. Начиная с 5 июня, в регионе ожидаются сильные дожди.

Специалисты предупреждают о снижении температур до +17… +19 градусов. В ночное время столбики термометров будут показывать +9… +13 градусов.