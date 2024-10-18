Теплая погода порадует жителей Тверской области в эти выходные

Теплая погода с температурой воздуха от +8 до +13 градусов ожидается в эти выходные на территории Тверской области. Об этом пишет сайт «АБН 24» со ссылкой на синоптиков регионального Гидрометцентра.
По словам специалистов, погода в регионе будет облачной, однако осадков ждать не стоит. Ночная температура составит от -1 до +4 градусов. С понедельника возможны изменения погодных условий, но основные тенденции сохранятся.
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