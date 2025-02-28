Теплая погода ожидается в первые дни марта в Пермском крае
Начало марта в Пермском крае обещает быть умеренно теплым, но без резких оттепелей. Об этом сообщил доктор географических наук, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов в беседе с ИА Ura.ru.
По информации специалиста, ночью ожидается температура от -8 до -3 градусов, днем от -5 до 0 градусов. Периодически территорию региона накроют снегопады.
Метеорологическая весна начнется не ранее 10 марта, когда среднесуточная температура станет выше нуля. Подобный рекорд прихода весны отмечался в 2020 году, добавил Шихов.
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