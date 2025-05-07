Теплая погода и небольшие дожди придут в Астраханскую область

Начало мая принесло жителям Астрахани дождливую погоду и небольшое снижение температуры. Однако уже 7 мая в городе ожидается теплый солнечный день с температурой воздуха +27 градусов. Об этом сообщил сайт abnews.ru со ссылкой на Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, в четверг температура сохранится на том же уровне, но могут пройти небольшие дожди. В ночь на пятницу осадки продолжатся, а днем потеплеет до +24 градусов.

В субботу и воскресенье погода порадует: будет ясно и до +27...+28 градусов соответственно. А вот на следующей неделе снова пойдут дожди, и похолодает: в понедельник — до +22 градусов, во вторник — до +23 градусов.