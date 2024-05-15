Теннисиста Кафельникова призвали не пускать на детский турнир в Калуге | 360°

Эксклюзив 15 мая 2024, 16:51 Теннисиста Кафельникова призвали не пускать на детский турнир в Калуге «Зов народа» потребовал не пускать Кафельникова на детский турнир в Калуге РИА «Новости»

Читать 360 в

Жители Калуги обратились к губернатору Калужской области Владиславу Шапше с требованием не приглашать олимпийского чемпиона по теннису Евгения Кафельникова на местный детский турнир. Письмо с обращением составило движение «Зов народа», копия документа появилась в распоряжении 360.ru.

Калужане напомнили, что Кафельников, хоть и является знаменитым теннисистом и бывшей первой ракеткой мира и в одиночном разряде, допускал антироссийские высказывания.

Реклама

«Раньше он действительно был уважаемым спортсменом. Но уже много лет он превратился во врага России, поливая нашу страну грязью», — указали общественники в обращении.

Горожане добавили, что теннисист выступал против проведения СВО, поддерживал санкции против России, тем самым став в один ряд с шоуменом Максимом Галкиным* и писателем Борисом Акуниным*.

«Считаем, что возможное появление Кафельникова на турнире — настоящий позор. Такие фигуры не должны появляться в нашем городе», — подчеркнули в обращении.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал признать лидера рок-группы «Машина времени» Андрея Макаревича* экстремистом. Музыкант признался в финансировании ВСУ и рассказал, что ждет победы Украины.

* Максим Галкин, Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) и Андрей Макаревич признаны иностранными агентами на территории России.