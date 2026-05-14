Температурный скачок ожидается в Новосибирске к выходным

Жителей Новосибирской области ожидает смена погодных условий. По данным Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, после прохлады в начале недели к выходным температура может подняться до +26 градусов, сообщил «ФедералПресс» .

«Настоящий температурный скачок произойдет 16 мая. Дневной фон составит от +14 до +19 градусов, а местами воздух прогреется до +26», — отметили метеорологи.

Однако вместе с теплом вернутся и осадки: ночью возможны небольшие дожди, днем они местами усилятся до умеренных. Ветер юго-западный, со скоростью 6–11 метров в секунду, с порывами до 16.

Пока погода не радует теплом. В четверг, 14 мая, днем температура будет всего +6…+11 градусов, с северо-восточным ветром и небольшими дождями.

Перемены наступят в пятницу, 15 мая. Ночью возможны заморозки до –6 градусов, но днем температура поднимется до +12…+17. Осадков в этот день не ожидается, ветер сменит направление на юго-западный.