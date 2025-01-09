Температурный рекорд зафиксировали в Нижнем Новгороде с начала января

В среду, 8 января, в Нижнем Новгороде был зарегистрирован новый температурный рекорд — +3,2 градуса. Он превышает предыдущий температурный максимум, установленный в 2005 году, когда термометр показал +3,0 градуса, написал сайт pravda-nn.ru.
Этот день оказался самым теплым в городе за последние десятилетия. Всего в России в 2025 году было зафиксировано 27 температурных рекордов тепла.
Ранее на сайте pravda-nn.ru появлялась информация о том, что в конце недели в Нижнем Новгороде ожидается плюсовая температура.
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